"Спасибо болельщикам и стране". Павлова - о призе лучшему новичку года

Российская биатлонистка Евгения Павлова получила приз лучшему новичку года по версии IBU. 25-летняя спортсменка в своем Инстаграме поблагодарила тренеров и болельщиков.

- Спасибо большое тренерам, специалистам, сервис-бригаде, родным и близким, болельщикам, стране. Сезон был запоминающимся, - написала Павлова.

Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира - она набрала 232 очка. В составе женской команды она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе.

Кроме того, Павлова стала чемпионкой Европы в сингл-миксте вместе с Дмитрием Малышко. Лучший личный результат спортсменки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде - девятое место в пасьюте.

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