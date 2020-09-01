Состоятся ли этапы Кубка мира по биатлону? Отвечает вице-президент СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спортивным вопросам Иван Мелихов прокомментировал «СЭ» ситуацию с календарем Кубка мира. Напомним, что первый этап Кубка мира-2020/21 запланирован в финском Контиолахти с 27 по 29 ноября.

— Окончательное решение по первым трем этапам Кубка мира ожидается в конце сентября, — отметил в интервью «СЭ» Иван Мелихов. — По четвертому, пятому и шестому этапу — в октябре, по оставшимся этапам — в ноябре. Это официальная информация, которая поступила нам от Международного союза биатлонистов (IBU). Мой прогноз? Я не готов его дать. Есть технический комитет IBU, спортивный директор Феликс Биттерлинг, которые прорабатывают этот вопрос. И есть исполком, который в итоге и утвердит финальное решение.

Всего запланировано десять этапов Кубка мира. Сезон-2020/21 должен завершиться 18-21 марта в норвежском Холменколлене. (Тимур Ганеев)