Смольский рассказал о сне Лукашенко про его брак с Алимбековой

Биатлонист Антон Смольский рассказал об общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о его супруге и биатлонистке Динаре Алимбековой.

— В феврале было мероприятие с президентом, где он подошел к нам с Динарой и сказал: «Снится мне сон, Динара, что ты поменяла фамилию». А за два дня до этого Динара подала документы на смену фамилии. Ну мы ему и говорим, что мы это практически сделали. Президент сказал: «Да ладно? Ну теперь будет настоящая белорусская фамилия».

— Теперь Динара Смольская?

— Да, теперь только так, — сказал Смольский.

Смольский женился на Алимбековой в октябре 2022 года.