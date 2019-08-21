Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Дарья Виролайнен в интервью «СЭ» комментируя ситуацию с неподписанием контракта Александра Логинова с Союзом биатлонистов России (СБР), отметила, что ранее такие вопросы удавалось решать.

Отметим, что Логинов не заключил договор на следующий сезон с СБР из-за разногласий по условиям контракта.

— Когда я выступала, у нас тоже были подобные соглашения, — сказала Виролайнен. — Случалось, что кого-то не устраивали отдельные части контракта, в большей степени это касалось мужской сборной. У ребят были переговоры с федерацией, но эти вопросы удавалось как-то решать. По нынешней ситуации я ничего конкретного сказать не могу, так как не видела самого соглашения. Возможно, там что-то изменилось.

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