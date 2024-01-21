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Сегодня, 13:58

Сливко победила в масс-старте Кубка России в Ижевске

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в масс-старте на 12,5 км на четвертом этапе Кубка России в Ижевске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 44 минуты 53,6 секунды, допустив 1 промах.

Второе место заняла Полина Шевнина, уступившая победительнице 1 минуту 18,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула Лариса Куклина (+1.22,2).

Кубок России. 4-й этап

Ижевск

Мас-старт

Женщины

1. Виктория Сливко — 44 минут 53,6 секунды (1 промах)

2. Полина Шевнина — +1.18,2 (4)

3. Лариса Куклина — +1.22,2 (0)

Биатлон
Виктория Сливко
Лариса Куклина
Полина Шевнина
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