Сливко победила в масс-старте Кубка России в Ижевске
Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в масс-старте на 12,5 км на четвертом этапе Кубка России в Ижевске.
Спортсменка преодолела дистанцию за 44 минуты 53,6 секунды, допустив 1 промах.
Второе место заняла Полина Шевнина, уступившая победительнице 1 минуту 18,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула Лариса Куклина (+1.22,2).
Кубок России. 4-й этап
Ижевск
Мас-старт
Женщины
1. Виктория Сливко — 44 минут 53,6 секунды (1 промах)
2. Полина Шевнина — +1.18,2 (4)
3. Лариса Куклина — +1.22,2 (0)
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