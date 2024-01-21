Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Ижевске
Биатлонист Антон Бабиков одержал победу в 15-километровом масс-старте на четвертом этапе Кубка России в Ижевске.
Россиянин преодолел дистанцию за 46 минут 3,6 секунды, допустив 2 промаха.
Второе место занял белорус Дмитрий Лазовский, уступивший победителю 27 секунд. Тройку сильнейших замкнул Александр Логинов (+39,9).
Кубок России. 4-й этап
Ижевск
Мас-старт
Мужчины
1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 46 минут 3,6 секунды (2 промаха)
2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +27,0 (3)
3. Александр Логинов (Тюменская область) +39,9 (3)
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