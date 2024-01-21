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Сегодня, 19:42

Сливко прокомментировала лидерство в общем зачете Кубка России и Кубка Содружества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Виктория Сливко высказался о своем лидерстве в общем зачете Кубка России и Кубка Содружества.

«Рада, что сейчас возглавляю общий зачет и Кубка России, и Кубка Содружества. Не буду ничего загадывать, просто буду работать показывать результаты и делать всё, что от меня зависит и показывать результаты в каждой гонке», — цитирует Сливко Metaratings.

Сливко выиграла большой масс-старт на четвертом этапе Кубка России.

Источник: Metaratings
Биатлон
Виктория Сливко
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