Сливко прокомментировала лидерство в общем зачете Кубка России и Кубка Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказался о своем лидерстве в общем зачете Кубка России и Кубка Содружества.

«Рада, что сейчас возглавляю общий зачет и Кубка России, и Кубка Содружества. Не буду ничего загадывать, просто буду работать показывать результаты и делать всё, что от меня зависит и показывать результаты в каждой гонке», — цитирует Сливко Metaratings.

Сливко выиграла большой масс-старт на четвертом этапе Кубка России.