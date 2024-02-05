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5 февраля, 20:35

Сливко, Логинов и Гараничев выступят в составе тюменской биатлонной команды на спартакиаде

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о подготовке команды к Всероссийской спартакиаде 2024 года.

«Мужской состав нашей команды проводит сбор в Башкирии, в Уфе, а наша женская команда готовится в Сочи. У нас квота по пять человек на команду, мы заявили опытных спортсменов, сильнейших в этом сезоне, и не стали привлекать юниоров», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Также он перечислил биатлонистов, которые вошли в состав тюменской команды на спартакиаду.

«В женской команде выступят Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина и Елена Кручинкина. У мужчин в составе Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Вячеслав Малеев и Вадим Истамгулов, которые входят в двадцатку лучших в этом сезоне. Рассчитываем на хорошее выступление в эстафете», — добавил тренер.

Соревнования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

Источник: https://metaratings.ru/news/slivko-loginov-i-garanichev-voshli-v-sostav-tyumenskoi-biatlonnoi-komandy-na-spartakiadu-331219/
Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
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