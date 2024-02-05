Васильев не будет считать чудом медаль Юрловой-Перхт на спартакиаде

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о целях питерской сборной на Всероссийской спартакиаде-2024.

«Вообще, глупость — создавать медальные планы. Мы просто хотим побороться за призы во всех гонках. Но спорт — вещь непредсказуемая, а уж тем более биатлон, где влияет очень много внешних факторов, например, ветер. Поэтому что-то прогнозировать — неразумно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Васильева.

Также он ответил на вопрос о том, будет ли спортивным чудом призовое место Екатерины Юрловой-Перхт на этих соревнованиях.

«Нет. Что значит чудом? Это, конечно, будет очень приятно. Мы отдаем себе отчет, что молодые спортсменки в России выступают неплохо. Неизвестно, как бы они выступали за рубежом, но здесь они выступают очень сильно. Надеюсь, что у Юрловой с нервами все в порядке. А значит, у нее очень хорошие шансы показать высокий результат», — добавил специалист.

Соревнования по биатлону в рамках спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). За сборную Санкт-Петербурга будут выступать 10 спортсменов.