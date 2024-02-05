Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

5 февраля, 19:51

Васильев не будет считать чудом медаль Юрловой-Перхт на спартакиаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о целях питерской сборной на Всероссийской спартакиаде-2024.

«Вообще, глупость — создавать медальные планы. Мы просто хотим побороться за призы во всех гонках. Но спорт — вещь непредсказуемая, а уж тем более биатлон, где влияет очень много внешних факторов, например, ветер. Поэтому что-то прогнозировать — неразумно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Васильева.

Также он ответил на вопрос о том, будет ли спортивным чудом призовое место Екатерины Юрловой-Перхт на этих соревнованиях.

«Нет. Что значит чудом? Это, конечно, будет очень приятно. Мы отдаем себе отчет, что молодые спортсменки в России выступают неплохо. Неизвестно, как бы они выступали за рубежом, но здесь они выступают очень сильно. Надеюсь, что у Юрловой с нервами все в порядке. А значит, у нее очень хорошие шансы показать высокий результат», — добавил специалист.

Соревнования по биатлону в рамках спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). За сборную Санкт-Петербурга будут выступать 10 спортсменов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vasilev-otkazalsya-nazvat-chudom-medal-yurlovoy-perkht-na-spartakiade
Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Екатерина Юрлова-Перхт
1
0
Читайте также
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Сливко, Логинов и Гараничев выступят в составе тюменской биатлонной команды на спартакиаде
Матыцин отметил важность материальной поддержки спортсменов
Матыцин сообщил о планах проводить спартакиаду раз в два года
Латыпов — о предстоящей спартакиаде: «Мы в боевом состоянии»
Скобликова — о спартакиаде-2024: «Уверена, что в Челябинске все будет красиво»
Гуляев назвал основную задачу Всероссийской спартакиады-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латыпов — о предстоящей спартакиаде: «Мы в боевом состоянии»

Сливко, Логинов и Гараничев выступят в составе тюменской биатлонной команды на спартакиаде

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости