Норвежка Каролина Эрдаль выиграла спринт на этапе Кубка IBU в польском Душники-Здруе. Второе и третье место заняли две россиянки Виктория Сливко и Екатерина Глазырина.

Глазырина упрочила лидерство в общем зачете Кубка IBU, второй идет ее соотечетсвенница Ирина Старых.

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 20.47,1 (1 шт. круг)

2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 19,7 (0)

3. Екатерина Глазырина (Россия) — 19,8 (1)

4. Надежда Белкина (Украина) — 26,1 (0)

5. Ванесса Фойгт (Германия) — 26,5 (0)

6. Сузанна Майнен (Швейцария) — 36,3 (1)...

12. Анастасия Поршнева (Россия) — 50,1 (2)...

16. Анна Никулина (Россия) — 1.04,4 (1)...

19. Наталья Гербулова (Россия) — 1.25,2 (2)...

36. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.11,5 (5)