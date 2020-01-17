Сливко и Глазырина — вторая и третья в спринте на Кубке IBU
Норвежка Каролина Эрдаль выиграла спринт на этапе Кубка IBU в польском Душники-Здруе. Второе и третье место заняли две россиянки Виктория Сливко и Екатерина Глазырина.
Глазырина упрочила лидерство в общем зачете Кубка IBU, второй идет ее соотечетсвенница Ирина Старых.
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 20.47,1 (1 шт. круг)
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 19,7 (0)
3. Екатерина Глазырина (Россия) — 19,8 (1)
4. Надежда Белкина (Украина) — 26,1 (0)
5. Ванесса Фойгт (Германия) — 26,5 (0)
6. Сузанна Майнен (Швейцария) — 36,3 (1)...
12. Анастасия Поршнева (Россия) — 50,1 (2)...
16. Анна Никулина (Россия) — 1.04,4 (1)...
19. Наталья Гербулова (Россия) — 1.25,2 (2)...
36. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.11,5 (5)
Дополнительная информация
https://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2019-2020/ratings/