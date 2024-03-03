Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России в Уфе

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования.

Ранее Шевченко победила в гонке преследования, преодолев дистанцию в 10 км за 31 минуту 27,8 секунды и допустив три промаха.

Финальный V этап Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершится 3 марта.

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