Шведка Андерсон выиграла суперспринт на Кубке IBU, россиянки без подиума
17:35
Шведка Ингела Андерсон стала победительницей суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднауне. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина показала восьмой результат.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Суперспринт
Финал
1. Ингела Андерссон (Швеция) — 16.26,1 (3 промаха)
2. Анастасия Меркушина (Украина) — отставание 1,7 (3)
3. Лу Жанмонно (Франция) — 5,9 (1)
4. Анна Магнуссон (Швеция) — 11,3 (2)
5. Полина Шевнина (Россия) — 12,1 (3)
6. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 12,5 (1)...
8. Екатерина Глазырина (Россия) — 17,4 (3)...
12. Наталья Гербулова (Россия) — 39,1 (4)...
16. Анастасия Поршнева (Россия) — 45,7 (6)...
22. Ирина Старых (Россия) — 1.05,8 (5)
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