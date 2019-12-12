Шведка Андерсон выиграла суперспринт на Кубке IBU, россиянки без подиума

Шведка Ингела Андерсон стала победительницей суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднауне. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина показала восьмой результат.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Суперспринт

Финал

1. Ингела Андерссон (Швеция) — 16.26,1 (3 промаха)

2. Анастасия Меркушина (Украина) — отставание 1,7 (3)

3. Лу Жанмонно (Франция) — 5,9 (1)

4. Анна Магнуссон (Швеция) — 11,3 (2)

5. Полина Шевнина (Россия) — 12,1 (3)

6. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 12,5 (1)...

8. Екатерина Глазырина (Россия) — 17,4 (3)...

12. Наталья Гербулова (Россия) — 39,1 (4)...

16. Анастасия Поршнева (Россия) — 45,7 (6)...

22. Ирина Старых (Россия) — 1.05,8 (5)