Штайнер не поверила, что победила в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Австрийка Тамара Штайнер прокомментировала победу в короткой индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Девушки сегодня бежали 12.5 км вместо традиционных 15 и получали по 45 секунд штрафа вместо минуты за промах.

«Это первый взрослый подиум для меня. Я все еще не верю, что победила. Казалось сначала, что чистой стрельбы хватит разве что для попадания в топ-15, а тут такой успех», — цитирует Штайнер пресс-служба IBU.

Лучшей среди россиянок стала Ольга Мощенкова (9-е место), которая с одним промахом уступила австрийке минуту и 24 секунды.