Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин стал амбассадором "Калашников Спорт", сообщает "Калашников Медиа". Об этом стало известно на подписании договора о создании нового спортивного оператора между концерном "Калашников" и правительством Удмуртии.

- Для того чтобы развивать бренд "Калашников Спорт" и продвигать идею любительского спорта, мы будем привлекать людей из мира спорта, - заявил глава концерна Владимир Дмитриев. - Сегодня я рад сообщить, что в течение последнего часа нам удалось договориться с еще одним известнейшим спортсменом, который станет амбассадором "Калашников Спорт" - это Антон Шипулин. Уже в самое ближайшее время он присоединится к нашей команде.