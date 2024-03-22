Наталия Шевченко: «Шашилов против того, чтобы мы жили с мужем вместе на сборах и соревнованиях»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала «СЭ», что старший тренер сборной Михаил Шашилов запрещает ей жить вместе на сборах и соревнованиях с мужем Алексеем Шевченко, который работает в группе Шашилова.

— На сборах и соревнованиях вас селят вместе с Настей Шевченко или с мужем?

— У нас тренер против того, чтобы мы жили с мужем вместе. Он считает, что это отвлекает от работы. В какой-то мере я с ним согласна, но для меня поддержка близких значит очень многое. Я иногда на это злюсь. А так — да, обычно селят с Настей. В этом году в биатлон перешла моя подруга Анна Грухвина. Поэтому летом жила с ней. Ей тоже нужна была поддержка близкого человека, которого она знает. Так что в этом году уже меньше живем с Настей.

— О том, что Шашилов считает любовные отношения своих спортсменок отвлекающими от работы, мне рассказывала еще призер Олимпиады-1992 Елена Чепикова. Говорила, что он был против ее романа с Сергеем Чепиковым. Какие сейчас у вас правила в группе в этом плане? Например, можно ли держаться за руки?

— Этого он не запрещает. Просто нельзя постоянно жить вместе, так как у персонала и спортсменов разный режим, встаем в разное время. Лучше жить отдельно. Но Михаил Викторович понимает, что мы муж и жена. Поцелуи и держания за руку он нам запретить не может, — сказала Шевченко «СЭ».