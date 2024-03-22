Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

22 марта, 13:15

Наталия Шевченко: «Когда мы из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, будет не очень хороший результат»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Биатлонистка Наталия Шевченко
Наталия Шевченко.
Фото СБР

Наталия Шевченко считает, что российским биатлонистам необходимо переходить на безфторовую смазку для лыж. С нынешнего сезона на Кубке мира действует полный запрет на фторосодержащие порошки и парафины, однако в России такого запрета нет.

— В начале сезона ты говорила: чтобы понять, подходит тебе биатлон или нет, нужно оценивать на международном уровне. Сейчас до сих пор непонятно, подходит или нет?

— Мне здесь интересно. Биатлонисты, которые в этом спорте 10- 15 лет, говорят, что уже надоедает стрельба. Но у меня пока глаза горят, хочется быстрее поехать на тренировку, пострелять, попробовать что-то новое. Поэтому уже могу сказать, что биатлон мне подходит. Но все равно хочется попробовать себя на международном уровне.

Наталия Шевченко с&nbsp;медалями Спартакиады. «Уже точно не вернусь в лыжные гонки. В биатлоне я в своей среде». Интервью Наталии Шевченко

— Следишь ли за Кубком мира по биатлону?

— Трансляции смотрю мало. В основном изучаю после гонок, кто и как пробежал. Примерно оцениваю их скорость, сравниваю со своей. Но в любом случае так сравнивать необъективно, потому что разный снег, разное скольжение. Тем более они сейчас бегают без фтора, смазка другая. Нам бы, наверное, тоже нужно переходить на безфторовые порошки и парафины, чтобы быть на их уровне в этом плане. Мне кажется, когда мы из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, у нас будет не очень хороший результат. Первые годы будет тяжело. Потому что скольжение без фтора уже не такое быстрое, надо подстраиваться и больше сил затрачивать, — сказала Шевченко «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталия Шевченко
2
3
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наталия Шевченко: «Шашилов против того, чтобы мы жили с мужем вместе на сборах и соревнованиях»

Латыпов: «Стрельба — это единственный момент, который я недоработал на Спартакиаде»
Новости
RSS RSS
Все новости