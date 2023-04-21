Шашилов оценил перспективы лыжницы Грухвиной в биатлоне

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Возможно, Анна будет в моей группе. Пока что списки не утверждены. Знаю, что она хотела перейти в биатлон. Получается, дала добро. Так что будем работать. Я знаком с Анной, но никогда никого не приглашаю. Это осознанное желание человека. Пока есть время для переходов. Если это интересно, почему нет? Решение приняла, знала, куда идет. Будет стараться — будет все получаться», — приводит слова Шашилова Sport24.

Сегодня Грухвина попала в список кандидатов в национальную сборную по биатлону на следующий сезон. Также сообщалось, что Анна будет тренироваться в группе Шашилова.