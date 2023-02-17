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Сегодня, 15:51

Серохвостов заявил, что Латыпов на уровне Кубка России практически Йоханнес Бе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов, занявший второе место в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Чайковском, ассказал о перенесенных болезнях, ослабленном иммунитете и конкуренции с Эдуардом Латыповым.

«Дуэль с Латыповым? Я бы не сказал, что это дуэль. Это игра в одни ворота. Стреляй он с двумя промахами, все равно бы выиграл. Это явно не дуэль. На нашем уровне он Йоханнес Бе? Ну, практически, да. Думаю, нужно стрелять четыре нуля и бежать быстрее Эдика. Тогда можно будет у него выиграть. Я в горах проболел и не тренировался там. Состояние достаточно боевое, так как всё время после Раубичей я отдыхал. Выходить в таком состоянии и занимать второе место — это очень хороший результат. Это из-за ослабленного иммунитета. Я аллергик и очень часто болею. У меня иммунитет просто не справляется с любым вирусом и бактериями. Я сразу валюсь. В прошлые годы мы все время сидели в Европе в условиях масочного режима», — приводит слова Серохвостова Metaratings.ru.

Он также заявил, что в прошлом году не разу не болел зимой.

«Мы все время были в масках и ограничивали контакты, а в России я при переезде всегда в маске, но остальные 90 человек в самолете без масок, и подхватить болезнь очень легко. Там был искусственный вакуум, где мы жили и не болели, а в России масочный режим убрали, поэтому на меня и посыпались болезни. Четыре раза болел коронавирусом, в последний раз летом», — добавил Серохвостов.

Латыпов, представляющий республику Башкортостан, преодолел 10-километровую дистанцию спринта в Чайковском с одним промахом за 23 минуты 57,2 секунд. Второе место занял Серохвостов (+38,6), а замкнул тройку лучших представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов с двумя промахами (+1:01,5).

Источник: https://metaratings.ru/news/serokhvostov-latypov-na-urovne-kubka-rossii-prakticheski-iokhannes-byo-228605/
Биатлон
Даниил Серохвостов
Йоханнес Бе
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