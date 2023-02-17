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Сегодня, 15:30

Серохвостов заявил, что летом его показатели были лучше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов согласился со словами тренера Артема Истомина о своих показателях в нынешнем сезоне, а также высказался о готовности участвовать в каждой гонке до конца сезона.

«Истомин сказал, что в этом сезоне я ни в чем не прибавил? Он прав, потому что летом у меня были намного лучше показатели физической и функциональной формы. Даже на загрузе я был в форме лучше, чем сейчас. Но после длительной болезни, после двух месяцев отдыха, больниц и лечения достаточно тяжело такую же форму набрать, тем более у нас идет гонка за гонкой. Хотелось бы пробежать все, но будем консультироваться с тренерами. Думаю, что марафон в Увате я не побегу, потому что смысла ехать туда на одну гонку нет. Я лучше пробегу лыжный марафон в Ханты-Мансийске. Биатлонный марафон ни разу не бегал и пробовать не хочется. Пока еще непонятно, выступлю ли в лыжных гонках на чемпионате России, потому что еще не думали об этом. Мне лучше восстановиться и потренироваться, но тренеры пока считают, что мне лучше туда поехать. Будем с ними разговаривать», — приводит слова Серохвостова Metaratings.ru.

Серохвостов занимает четвертое место в генеральной классификации Кубка Росси с 378 баллами.

Сезон-2022/23 Кубка России по биатлону завершится шестым этапом в Чайковском. Заключительными гонками станут мужской и женский масс-старты, которые состоятся 19 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/serokhvostov-istomin-prav-v-tom-chto-ya-ne-pribavil-letom-moi-pokazateli-byli-luchshe-228617/
Биатлон
Даниил Серохвостов
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