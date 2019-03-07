Сергей Чепиков: "Время еще есть – до Олимпиады в Пекине три года. К следующим сезонам тренеры смогут готовить биатлонистов более системно"

Вице-президент Союза биатлонистов России и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков накануне старта чемпионата мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, отметил, что последние результаты сборной России в Кубке мира не вызывают позитивных эмоций. Он также добавил, что надо учитывать, что за один сезон очень трудно добиться высоких показателей.

– Последние результаты в Кубке мира не вызывают позитивных эмоций, но надо учитывать, что за один сезон очень трудно добиться высоких показателей, – приводят "Известия" слова Чепикова. – Считаю, команда начала подготовку поздно – в середине июня. А нужно было делать это в начале мая. Но обстоятельства сложились так, что выборы президента СБР были назначены только на 18 мая. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав. Поэтому подготовка не была полноценной.

С лета у СБР было очень много организационных проблем. Например, нужно было решать вопрос с экипировкой, поскольку закончился контракт с ее производителями. Но в будущее мы смотрим с оптимизмом. Время еще есть – до Олимпиады в Пекине три года. К следующим сезонам тренеры смогут готовить биатлонистов более системно. Мы намерены делать ставку на молодых ребят, привлекать их в основной состав.

Напомним, что первая гонка – смешанная эстафета - пройдет 7 марта. В составе сборной России побегут Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

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