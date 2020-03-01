Сергей Бочарников: «Не знал, что делать, когда взял флаг»

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников поделился впечатлениями после победы в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах (Белоруссия). Для него это второе золото на турнире. Спортсмен финишировал с флагом своей страны.

«Два золота — это мечта, хорошая мечта! Тем более на домашнем чемпионате Европы, — цитирует спортсмена белорусская федерация биатлона. — Я рад выиграть здесь. Тем более рад финишу с флагом. Просто счастлив, не знаю, что еще сказать.

Сегодня была достаточно трудная ветровая обстановка. Хоть я и подходил к последней стрельбе с больший гандикапом, было нелегко. Тем более когда так много людей кричат, поддерживают.

Когда я взял флаг, я не знал, что делать. У меня первый финиш с флагом. Я только видел, как другие спортсмены делают это, и старался вести себя также. Крутое чувство".

Лучший среди россиян Карим Халили занял шестое место.