Сергей Белозеров: «Латыпов из-за эмоций не контролировал свои действия»

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги выступлений Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенском Поклюке.

Россия оказалась на 13-й строчке по итогам гонки.

— Какую оценку поставлю спортсменам? Неудовлетворительную, мы рассчитывали на высокий результат, — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Итальянец подсек Латыпова, они завалились, и оба оказались в конце пелотона. Я переговорил со спортсменами, Латыпов из-за эмоций не контролировал свои действия, что приводило к отставанию в 15-20 секунд на каждом рубеже.