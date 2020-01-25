Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Сергей Белозеров: «Латыпов из-за эмоций не контролировал свои действия»

16:32
Теги:

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги выступлений Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенском Поклюке.

Россия оказалась на 13-й строчке по итогам гонки.

— Какую оценку поставлю спортсменам? Неудовлетворительную, мы рассчитывали на высокий результат, — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Итальянец подсек Латыпова, они завалились, и оба оказались в конце пелотона. Я переговорил со спортсменами, Латыпов из-за эмоций не контролировал свои действия, что приводило к отставанию в 15-20 секунд на каждом рубеже.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир