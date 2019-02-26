Селина Гаспарин - в составе сборной Швейцарии на чемпионат мира по биатлону

Стал известен состав сборной Швейцарии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Как сообщает Nordic Magazine, в заявке присутствует серебряный призер Олимпиады-2014 Селина Гаспарин, недавно объявившая о возвращении в спорт после рождения второй дочери. Полностью состав выглядит так:

Женщины: Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Лена Хекки.

Мужчины: Марио Долдер, Жереми Финелло, Мартин Йегер, Беньямин Вегер, Серафин Вистнер.

Женская сборная Швейцарии занимает 10-е место в общем зачете Кубка наций (4114 очков), мужская - 9-е (4165).

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