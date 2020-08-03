СБР погасил долги по зарплате перед Хованцевым и другими тренерами

Союз биатлонистов России еще до перестановок в руководящем составе погасил задолженности по зарплате перед тренерами и специалистами, которые работали со сборной России в прошлом сезоне, сообщает ТАСС.

СБР в апреле сформировал новый тренерский штаб сборной России на следующий сезон, однако в мае в результате возникших между членами правления организации разногласий его состав был пересмотрен. Анатолий Хованцев и ряд других специалистов покинули тренерский штаб, при этом СБР расстался с ними, не выплатив зарплату за несколько месяцев. В июле, накануне внеочередных выборов руководства СБР, Владимир Драчев оставил пост главы федерации.

Президентом СБР был избран Виктор Майгуров. Новое руководство федерации пригласило на должность главного тренера сборной Валерия Польховского, который в прошлом уже работал с национальной командой. В мае Сергея Белозерова на посту старшего тренера мужской сборной сменил Юрий Каминский, в женской команде на место Виталия Норицына был назначен Михаил Шашилов.