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СБР планирует сохранить за Хованцевым пост тренера сборной до Олимпиады-2022

19:20
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Решение Союза биатлонистов России лишить Анатолия Хованцева должности старшего тренера мужской сборной России не скажется на планах организации продолжить сотрудничество со специалистом до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. 70-летнего Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России сменит Сергей Белозеров, который в прошлом сезоне работал с резервом, сообщает ТАСС.

— Мы просто разделили две должности, теперь Анатолий Николаевич сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр, — заявил президент СБР Владимир Драчев.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6884675

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