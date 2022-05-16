СБР объявил составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/23

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы групп сборной России для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

Группа Юрия Каминского: Емерхонов Евгений, Еремин Роман, Корнев Александр, Латыпов Эдуард, Мухамедзянов Ильназ, Первушин Михаил.

Группа Сергея Башкирова: Бабиков Антон, Бажин Кирилл, Бурундуков Михаил, Логинов Александр, Малеев Вячеслав Поварницын Александр, Томшин Василий, Цветков Максим.

Группа Михаила Шашилова: Гаврилова Владислава, Григорьева Анна, Казакевич Ирина, Кудисова Алина, Плюснина Полина, Старовойтова Анна, Шевченко Анастасия, Шевченко (Мекрюкова) Наталия; резерв — Батманова Анастасия, Дербушева Тамара.

Группа Артема Истомина: Гербулова Наталья, Гореева Анастасия, Довгая Ксения, Каплина Елизавета, Куклина Лариса, Миронова Светлана, Носкова Екатерина, Резцова Кристина; Серохвостов Дании, Халили Саид Каримулла.

Также был утвержден состав юниорской сборной России, старшим тренером которой является Владимир Брагин.

Юниоры: Блинов Никита, Домичек Олег, Зубарев Алексей, Иродов Денис, Ковалев Алексей, Конкин Ярослав, Морилов Михаил, Смирнов Евгений.

Юниорки: Гришина Анастасия, Дюжева Кира, Зырянова Анастасия, Иванова Амина, Метеля Виктория, Шеллер Юлия, Шишкина Влада резерв — Болдырева Маргарита, Зенова Анастасия, Караман Ксения, Екатерина Копорулина.