СБР объяснил технической ошибкой появление на сайте заявления с критикой Драчева

Союз биатлонистов России объяснил технической ошибкой появление на сайте заявления за подписью половины членов правления организации, в котором содержится критика действующего президента СБР Владимира Драчева, информирует ТАСС.

На сайте СБР было опубликовано заявление за подписью членов правления Алексея Нуждова, Виктора Майгурова, Юрия Векшина, Ивана Черезова и Андрея Левунина. В нем объяснились мотивы созыва внеочередной выборной конференции СБР с целью избрания нового президента организации. Отмечалось, что управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в СБР является следствием действий Драчева. Вскоре после этого текст письма был удален.

Драчева не просто хотят выгнать. Правление СБР настаивает на этом