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Сегодня, 19:35

Сборная России по биатлону проведет в августе сборы в Тюмени, Раубичах и Сочи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Союз биатлонистов России опубликовал график подготовки спортсменов сборной страны в августе.

Группа тренера Михаила Шашилова проведет сбор в белорусских Раубичах с 5 по 23 августа. Группа Артема Истомина отправится в Тюмень (5-20 августа). Группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова будут проводить сбор в Тюмени с 7 по 25 августа.

Юниорская сборная России по биатлону под руководством тренера Владимира Брагина отправится в Сочи (5-26 августа).

Ранее СБР опубликовал календарный план будущего сезона.

Источник: СБР
Биатлон
Сборная России по биатлону
Сергей Башкиров
Юрий Каминский
СБР
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