Сборная России по биатлону проведет в августе сборы в Тюмени, Раубичах и Сочи

Союз биатлонистов России опубликовал график подготовки спортсменов сборной страны в августе.

Группа тренера Михаила Шашилова проведет сбор в белорусских Раубичах с 5 по 23 августа. Группа Артема Истомина отправится в Тюмень (5-20 августа). Группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова будут проводить сбор в Тюмени с 7 по 25 августа.

Юниорская сборная России по биатлону под руководством тренера Владимира Брагина отправится в Сочи (5-26 августа).

Ранее СБР опубликовал календарный план будущего сезона.