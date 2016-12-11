Сборная Франции выиграла эстафету, Россия - вторая

Сборная Франции стала победителем эстафеты, которая состоялась в словенской Поклюке в рамках второго этапа Кубка мира. Французы лидировали на протяжении всей гонки и уверенно выиграли. Сборная России (Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин) финишировала на втором месте с отставанием в 15,7 секунды. На третьем месте финишировала команда Германии.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Франция (Беатрикс, Фийон Майе, С. Дестье, М. Фуркад) - 01:11.56,5 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ, БАБИКОВ, Мат. ЕЛИСЕЕВ, ШИПУЛИН) - отставание 15,7 (1 + 6)
3. Германия (Лессер, Дорфер, Долль, Шемп) - 21,5 (0 + 11)
4. Украина (А. Прима, С. Семенов, Кильчицкий, Пидручный) - 36,3 (0 + 6)
5. Чехия (Шлезингер, Т. Крупчик, Моравец, Крчмарж) - 48,9 (0 + 6)
6. Австрия (Д. Мезотич, Ландертингер, Ляйтнер, С. Эдер) - 54,2 (1 + 6)
vsvtjo
И все-таки, ЕСЛИ БЫ НЕ неудачная стрельба Елисеева на первой стрельбе французы все равно были бы сильнее? Мое мнение такое, что на именно этот день день именно так. Мнение ЧМОКА не интересно, это чисто тролль
15:57 11 декабря
vsvtjo
ГНС Но в Канаде и условия природные были аховые. УЭБ знал, чему стоит промах. А все равно и сейчас заметно, как соперники разных сборных подходят к рубежу, а тем более на коврик ложатся
15:48 11 декабря
RW.irk
Если французские ноунеймы не привезут Мартену лидерство (а как ещё ноунеймы могут это сделать, если не за счёт лучшей стрельбы?), то он даже упираться не будет)) И ждёт их стандартное, дай Бог, четвёртое место)))
15:45 11 декабря
RW.irk
Ага, Антошка-то с Сёмой прям умирали на трассе)) Из последних сил работали)))))
15:39 11 декабря
Бэн Джойс
Эстафета у русских - это единственный шанс что-либо добыть. Посмотришь на норгов, немцев и французов - глобусы выигрывают, личные гонки олимпиад и чемпионатов мира. А у русских что ни чемпион, то этафетчик ))
15:38 11 декабря
RW.irk
С дебютантом в составе, а также лучшим новичком прошлого сезона, у России боевой состав! Смока фееричен)))
15:35 11 декабря
ГНС
vsvtjo ГНС vsvtjo ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси. 15:09 ________________________________ Напиши телефон Даши и Наташи, я обезательно спрошу. УЕБ три года Эдера копировал в стрельбе и в Сочи ему воздалось, когда уже не был таким быстрым. __________________ Вряд ли спросишь, это не серьезно. А вот про Эдера....ведь что такое проскальзывло, не напомнишь? Скорее, он для себя все-таки может и брал, он же в своем роде полиглот 15:22 ___________________________________________ Эдер первым полностью поменял всю технику стрельбы, начиная с открывания заглушки со ствола и зарядки обоймы во время приготовления и так далее, за счет чего начал входить в элиту... В спринте Сочи УЕБ был в пятерке по скорости на рубеже а в Ванкувере в шестом десятке за счет этого Ланди обехал.
15:35 11 декабря
Айртон
И Мартен ещё минимум сек 20 мог привезти.)) Пешком шёл свой этап.)) Так что победа французов даже не обсуждается.))
15:35 11 декабря
SSNA7
Айртон____Дурачок или прикидываешься? "При равной стрельбе нет шансов". Ты в курсе, что биатлон это 2 составляющие. Я тебе по другому тогда скажу: при одинаковом ходе у остальных нет шансов...
15:34 11 декабря
Айртон
У Французов не бежал Симон, который сейчас № 2 в команде!)) Его сегодня подменял Беатрикс.)
15:34 11 декабря
alex1966
Рикко Гросс отличный тренер ! Мужская сборная России,стала просто Отличной !
15:33 11 декабря
RW.irk
Оно и видно, французы победили сегодня только за счёт лучшей стрельбы. Они могут быть выше Германии, Росиии и Норвегии только за счёт стрельбы! Многократно доказано)))
15:32 11 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Как истинный щирый хохол, Чмока за своих не топит - а продолжает усердно нализывать хозяевам))
15:29 11 декабря
Айртон
-
15:29 11 декабря
Айртон
RW.irk Смока, а у России-то надо полагать быть боевой состав?)))) 15:27 -------------------------------- Да, 4 лучших представителя КМ в этом сезоне.
15:28 11 декабря
Айртон
ГНС Русские побеждают только за счёт ошибок соперников.) Если ошибок нет, то русским ничего не светит.)) Ни в эстафете, ни в индивидуальных гонках.))
15:27 11 декабря
RW.irk
Смока, а у России-то надо полагать быть боевой состав?))))
15:27 11 декабря
vsvtjo
Айртон Я бы по другому сказал: Ход+стрельба+скорость стрельбы. 2-или3 -6
15:27 11 декабря
Айртон
Кстати, у французов сегодня не бежал второй номер сборной Симон Фуркад.))
15:26 11 декабря
ГНС
Айртон vsvtjo При условии одинаковой стрельбы, русские проиграют всей тройке: Франция, Германия, Норвегия.) Русские могут быть выше только за счёт лучшей стрельбы.) 15:19 __________________________ Так Русские всегда побеждали за счет лучшей стрельбы. У немцев, французов, шведов и иже с ними спроси))))
15:25 11 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Буква Ё Украина, Россия и Франция - три лучшие биатлонные нации в истории! ============================================================================================================= Украина - что за нация такая?)) Нет такой нации. Украинцы - это обманутые русские
15:25 11 декабря
vsvtjo
ГНС vsvtjo ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси. 15:09 ________________________________ Напиши телефон Даши и Наташи, я обезательно спрошу. УЕБ три года Эдера копировал в стрельбе и в Сочи ему воздалось, когда уже не был таким быстрым. __________________ Вряд ли спросишь, это не серьезно. А вот про Эдера....ведь что такое проскальзывло, не напомнишь? Скорее, он для себя все-таки может и брал, он же в своем роде полиглот
15:22 11 декабря
Гаттузо зол!
норги без формотерола и сальбутамола скоро будут стабильно 5-6. Скажем астматикам- НЕТ!
15:21 11 декабря
Айртон
vsvtjo При условии одинаковой стрельбы, русские проиграют всей тройке: Франция, Германия, Норвегия.) Русские могут быть выше только за счёт лучшей стрельбы.)
15:19 11 декабря
ГНС
Айртон У немцев Пайффера не было, у норгов братьев Бё.) Объективно в тройке призёров должны быть эти две команды, наряду с французами.)) Русские - команда без выдающихся спортсменов, но за счёт среднего уровня - 4-5- места ____________________________________ Так у России то же, не Тихонова не Драчева не Чепикова, так и оба Кругловы не выступали. Не не си уйню. русофоб галимый.
15:16 11 декабря
vsvtjo
Айртон Выше, чем 5-6. По моему объективно, со 2-го по 6-е как ни меняй
15:15 11 декабря
ЮКИ
нормальненько!НЕ будем бросать камни в пацана.23 года для биатлона Не пенсия!успехов!!!
15:13 11 декабря
ГНС
vsvtjo ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси. 15:09 ________________________________ Напиши телефон Даши и Наташи, я обезательно спрошу. УЕБ три года Эдера копировал в стрельбе и в Сочи ему воздалось, когда уже не был таким быстрым.
15:12 11 декабря
Бэн Джойс
Catarzina прогноз для дам :франсез первые ,чешки вторые,итальянки или норвежки третие (болеть буду за австрию из-за Хаузер)-------------------------Может замажемся, что немки, которых ты вообще исключил, как минимум будут на пьедестале?
15:12 11 декабря
vsvtjo
ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси.
15:09 11 декабря