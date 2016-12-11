Сборная Франции выиграла эстафету, Россия - вторая

Сборная Франции стала победителем эстафеты, которая состоялась в словенской Поклюке в рамках второго этапа Кубка мира. Французы лидировали на протяжении всей гонки и уверенно выиграли. Сборная России (Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин) финишировала на втором месте с отставанием в 15,7 секунды. На третьем месте финишировала команда Германии.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Франция (Беатрикс, Фийон Майе, С. Дестье, М. Фуркад) - 01:11.56,5 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ, БАБИКОВ, Мат. ЕЛИСЕЕВ, ШИПУЛИН) - отставание 15,7 (1 + 6)

3. Германия (Лессер, Дорфер, Долль, Шемп) - 21,5 (0 + 11)

4. Украина (А. Прима, С. Семенов, Кильчицкий, Пидручный) - 36,3 (0 + 6)

5. Чехия (Шлезингер, Т. Крупчик, Моравец, Крчмарж) - 48,9 (0 + 6)

6. Австрия (Д. Мезотич, Ландертингер, Ляйтнер, С. Эдер) - 54,2 (1 + 6)

Трансляция гонки