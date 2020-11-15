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Самуэльссон с тремя промахами выиграл индивидуальную гонку в Идре

15:18
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Себастьян Самуэльссон выиграл индивидуальную гонку на 15 км на предсезонном турнире в Идре. На преодоление трассы ему понадобилось 39 минут и 48 секунд с тремя промахами. Вторым с 30-секундным отставанием стал чех Томаш Микушка, отработавший с минутой штрафа, третий — Йеспер Нелин, проигравший полторы минуты с пятью минутами штрафа.

Старты в Идре — часть подготовки сборной Швеции к основному сезону. Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

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