"С самого старта было тяжело". Кайшева - о пасьюте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что гонка преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене получилась для нее тяжелой. 25-летняя спортсменка допустила 5 промахов и заняла 46-е место.

- С самого старта было тяжело, как и на спринте, я решила рискнуть на стрельбе, так как особо нечего было терять, - приводит слова Кайшевой Калашников Media. - И подумала, что надо поработать над скоростной стрельбой сегодня.

Три ошибки на второй лежке произошли, возможно, из-за быстрой стрельбы. Выстрелы уходили вверх, то есть я почти не останавливалась, когда стреляла.

Лыжи работали прекрасно, а я их не поддержала и ехала не так быстро как хотелось бы.

Кайшева занимает 57-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 82 очка.

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