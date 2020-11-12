«Рождественская гонка» пройдет в Рупольдинге

«Рождественская гонка» в этом году перенесена из стадиона в Гельзенкирхене в Рупольдинг, сообщил президент Немецкой лыжной ассоциации Франц Штайнле.

«Мы очень хотели снова провести большой биатлонный праздник на стадионе «Шальке». Но я думаю, что мы нашли отличную альтернативу в Рупольдинге, особенно это касается спортивного аспекта», — цитирует Штайнле Sportschau.

Ранее появлялась информация, что запланированная на 28 декабря гонка вовсе не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене. До 2001 года мероприятие проходило в Рупольдинге.