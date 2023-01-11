Ростовцева представят сборной России по биатлону в Раубичах

Павел Ростовцев, назначенный вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной России по биатлону, рассказал «СЭ», что его представят команде на этапе Кубка Содружества в Раубичах, который с 19 по 22 января.

— Где вас в итоге представят команде — в Рыбинске или в Минске?

— Мы уже общались в режиме видеоконференцсвязи с тренерским штабом. Виктор Викторович рассказал, что будет. В связи с тем, что сейчас не весь тренерский состав будет в Рыбинске, мы увидимся уже в Минске. Готов был и в Рыбинск приехать. Но в связи с индивидуальными планами каждой группы, все соберутся в Раубичах на Кубке содружества. Поэтому увидимся там.

— Понятно, что по видеосвязи не особо понятны эмоции тренеров. Но как восприняли ваше представление?

— Нормально. Здесь же была больше не содержательная часть, что давайте обсуждать какие-то вопросы, а условно протокольная часть работы. Что появился новый человек, у него такой функционал. Виктор меня представил. Я тоже сказал свое видение. Все. Вся содержательность будет непосредственно в контакте с тренерским штабом, — сказал Ростовцев «СЭ».