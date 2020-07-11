Ростовцев рассказал, что нужно поменять в работе СБР

Трехкратный чемпион мира по биатлону, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев поделился мнением о перестановках в Союзе биатлонистов России (СБР). Новым президентом организации стал Виктор Майгуров, сменивший на этом посту Владимира Драчева.

— Начать надо однозначно с организационной структуры и кадрового наполнения, — цитирует RT Ростовцева. — Любое дело можно сделать только тогда, когда есть команда единомышленников, заточенная на решение вопросов. Да, для этого потребуется и финансовый ресурс, чтобы привлечь экономистов, лингвистов, администраторов для работы документооборота. Когда такая команда будет создана, тогда можно пытаться что-то изменить во внешнем периметре СБР. Определить два-три основных направления, сосредоточиться на них, чтобы достигнуть какого-то быстрого результата. Он здесь очень нужен.

Если мы считаем себя профессионалами, должны откровенно признать: имея четвёртый результат в Кубке наций, первыми завтра скорее всего не станем. Тем более при нынешней конкуренции. Но это совершенно не мешает двигаться к поставленной цели. К примеру, сформировать команду, которая не опускалась бы в эстафетах ниже четвёртого или пятого места. Или задаться целью, чтобы в составе эстафет на протяжении сезона у нас пробежали минимум семь человек. Но всё это исключительно управленческая история, которая основана на тренерских мыслях и идеологии. Просто эту историю нужно упаковать так, чтобы сделать её понятной и привлекательной для потребителя. А потребители у нас — это прежде всего зрители, болельщики биатлона. И мне кажется, не нужно стесняться про это говорить, формировать информационное поле. Это лучше, чем плыть по течению, когда со всех сторон тебя обливают грязью, постоянно вынуждая оправдываться.