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1 февраля, 20:21

Российский биатлонист из сборной Румынии рассказал о инвентаре национальной команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, высказался о инвентаре национальной команды.

«Уступаем мы очень много, тем более с новыми правилами без фтора. Большие команды работали над этим на протяжении последних трёх лет и явно что-то нашли, как работать с этим материалом. У нас первый опыт с новыми порошками и парафинами был в Эстерсунде, когда мы приехали на Кубок мира в этом году. По лыжам, конечно, уступаем лидерам, плюс у больших команд 12 человек стоят за станками, готовят лыжи и их обкатывают. Это совсем другие деньги. У нас всего два человека, которым надо успеть на трассу подогнать нас. Также они пристреливают нас и потом садятся за руль и везут команду. У нас тренеры — десять в одном. Наш уровень как команды очень сильно уступает большим сборным. Надеюсь, что на следующий год что-то станет лучше», — приводит слова Шамаева Metaratings.ru.

Шамаев является воспитанником удмуртской школы биатлона. Ранее спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в гонке преследования в словацком Осрблье.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiiskii-biatlonist-iz-sbornoi-rumynii-u-top-komand-12-chelovek-gotovyat-lyzhi-329798/
Биатлон
Дмитрий Шамаев
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