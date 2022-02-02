Российские биатлонисты в сезоне-2021/22 заработали 464 тысячи евро призовых от IBU

По данным Metaratings.ru, суммарный гонорар российских биатлонистов, которые на данный момент готовятся к выступлению на Олимпиаде, в сезоне-2021/22 составил 328 тысяч евро (около 28 миллионов рублей). Эту сумму спортсменам выплатил Международный союз биатлонистов (IBU).

Таким образом, всего российские биатлонисты заработали 464 тысячи евро за текущий сезон. Лидерами среди россиян являются Александр Логинов (69,8 тысяч евро) и Кристина Резцова (54,5 тысячи евро).

Отметим, на этапах Кубка мира призовые деньги получают топ-20 спортсменов в личных гонках (победитель — 15 тысяч евро) и участники команд топ-6 в эстафетах (24 тысячи на сборную).