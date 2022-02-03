Куклина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место.
Первой стала француженка Каролин Коломбо. На втором месте австрийка Анна Гандлер.
Россиянка Виктория Сливко заняла седьмое место, Анастасия Шевченко — 15-е, Наталья Гербулова — 23-е, Анастасия Егорова — 27-е.
Нове-Место (Чехия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Каролин Коломбо (Франция) — 1.59,0 (0 шт. кругов)
2. Анна Гандлер (Австрия) — отставание 39,0 (0)
3. Лариса Куклина (Россия) — 40,7 (0)
4. Лу Жанмонно (Франция) — 44,4 (0)
5. Анастасия Толмачева (Румыния) — 52,0 (0)
6. Марта Йохансен (Норвегия) — 53,8 (0)
7. Виктория Сливко (Россия) — 56,8 (1)
15. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.21,2 (1)
23. Наталья Гербулова (Россия) — 1.43,2 (3)
27. Анастасия Егорова (Россия) — 1.51,7 (2)