Куклина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Первой стала француженка Каролин Коломбо. На втором месте австрийка Анна Гандлер. Россиянка Виктория Сливко заняла седьмое место, Анастасия Шевченко — 15-е, Наталья Гербулова — 23-е, Анастасия Егорова — 27-е. Нове-Место (Чехия) Кубок IBU Женщины Спринт 7,5 км 1. Каролин Коломбо (Франция) — 1.59,0 (0 шт. кругов)

2. Анна Гандлер (Австрия) — отставание 39,0 (0)

3. Лариса Куклина (Россия) — 40,7 (0)

4. Лу Жанмонно (Франция) — 44,4 (0)

5. Анастасия Толмачева (Румыния) — 52,0 (0)

6. Марта Йохансен (Норвегия) — 53,8 (0)

7. Виктория Сливко (Россия) — 56,8 (1)

15. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.21,2 (1)

23. Наталья Гербулова (Россия) — 1.43,2 (3)

27. Анастасия Егорова (Россия) — 1.51,7 (2)