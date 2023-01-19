Куклина: «Мне нравится, что у нас есть постоянный диалог с Каминским»

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос, за счет чего ей удалось одержать две победы подряд.

«По осени я переболела ковидом, также у меня летом была затяжная травма ноги, которая не давала полноценно тренироваться. Приходилось выходить на обезболивающих. Постепенно болезнь уходит и возвращается хорошая форма, плюс с Юрием Михайловичем у нас хороший диалог «спортсмен — тренер», что всегда было важно для меня в подготовке. Возможно, это тоже сыграло большую роль», — приводит Metaratings.ru слова Куклиной.

Также она поделилась впечатления от работы с тренером Юрием Каминским.

«Сейчас у меня только положительные эмоции в работе с Юрием Михайловичем. Также со мной постоянно на связи мой личный тренер и муж Михаил Куклин. Мне нравится, что у нас есть постоянный диалог с Каминским. Мне нравится, что Юрий Михайлович всегда прислушивается к состоянию спортсмена», — добавила спортсменка.

16 января Куклина победила в суперспринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске. Сегодня, 19 января, биатлонистка выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.