Россия опустилась на пятое место в зачете мужских эстафет

Мужская сборная России по биатлону опустилась на пятое место в эстафетном зачете. В активе национальной команды 81 очко.

Первое место занимают норвежцы (120), второе — французы (102), третье — немцы (88).

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 120 (+60)

2 (2). Франция — 102 (+48)

3 (8). Германия — 88 (+54)

4 (3). Италия — 82 (+34)

5 (4). Россия — 81 (+38)

6 (11). Канада — 73 (+43)

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