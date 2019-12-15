Россия опустилась на пятое место в зачете мужских эстафет
18:09
Мужская сборная России по биатлону опустилась на пятое место в эстафетном зачете. В активе национальной команды 81 очко.
Первое место занимают норвежцы (120), второе — французы (102), третье — немцы (88).
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 120 (+60)
2 (2). Франция — 102 (+48)
3 (8). Германия — 88 (+54)
4 (3). Италия — 82 (+34)
5 (4). Россия — 81 (+38)
6 (11). Канада — 73 (+43)
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