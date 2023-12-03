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Резцова — о масс-старте в Ханты-Мансийске: «На последнем круге я уже не обращала внимания, что у меня замерзло»

Алина Савинова
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Победительница масс-старта на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Кристина Резцова рассказала, как справлялась с порывами ветра во время гонки.

«Вчера уже было самочувствие на грани. Сегодня выходила и уже на разминке поняла, что будет тяжело с первого круга, когда я поняла, что порывистый ветер идет со всех сторон и просто сносит. Если работаешь один, а не в толпе, то сильно ощущается. Приходилось терпеть с пятого круга. Главным было справиться с ветром на стрельбе. По ходу гонки я чувствовала руки, все было в порядке, а на последнем круге уже не обращала внимания, что у меня замерзло. На рубеже надо было работать быстро и не смотреть на порывы. После мужской гонки мы с тренерами разобрали их ошибки, отметили, кто пытался переждать ветер и ничего не добился, а надо было рисковать и пытаться стрелять в своем ритме», — цитирует Резцову Metaratings.ru.

Второй в масс-старте финишировала Анастасия Гришина. Бронзовую медаль завоевала Екатерина Носкова. Третий этап Кубка России по биатлону стартует 6 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/rezcova-na-poslednem-kruge-ya-uzhe-ne-obrashala-vnimaniya-chto-u-menya-zamyorzlo-311555/
Биатлон
Кристина Резцова
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