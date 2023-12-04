Пролог перед этапом Кубка России в Тюмени отменен из-за погодных условий

Второй этап пролога, запланированный перед этапом Кубка России в Тюмени, отменен из-за погодных условий, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Решение было принято организаторами совместно с капитанами команд из-за ожидаемого мороза. Соревнования должны были пройти 5, 6 или 7 декабря — в зависимости от погодных условий.

В сезоне-2023/24 СБР организовал систему прологов перед российскими турнирами. Соревнования проводятся по лыжному спринту на 100 метров или дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и женщин.

Третий этап Кубка России в Тюмени пройдет с 6 по 10 декабря. Спринтерские гонки должны были пройти 9 декабря, но были перенесены на 6 декабря из-за ожидаемых морозов.