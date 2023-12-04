Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:48

Пролог перед этапом Кубка России в Тюмени отменен из-за погодных условий

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй этап пролога, запланированный перед этапом Кубка России в Тюмени, отменен из-за погодных условий, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Решение было принято организаторами совместно с капитанами команд из-за ожидаемого мороза. Соревнования должны были пройти 5, 6 или 7 декабря — в зависимости от погодных условий.

В сезоне-2023/24 СБР организовал систему прологов перед российскими турнирами. Соревнования проводятся по лыжному спринту на 100 метров или дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и женщин.

Третий этап Кубка России в Тюмени пройдет с 6 по 10 декабря. Спринтерские гонки должны были пройти 9 декабря, но были перенесены на 6 декабря из-за ожидаемых морозов.

Источник: Официальный сайт СБР
Биатлон
0
Читайте также
Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова — о масс-старте в Ханты-Мансийске: «На последнем круге я уже не обращала внимания, что у меня замерзло»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости