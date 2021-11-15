Резцова: «Уверена, что Губерниев бухает гораздо больше, чем я»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова критики комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.

«Я уверена в том, что Дмитрий Губерниев бухает гораздо больше, чем я. Неадекват — это его перманентное состояние по жизни. Так считаю не только я, но и многие поклонники биатлона. Дмитрий болтает слишком много. Он лезет в вопросы, которые никак его не касаются. Очень часто напрасно глубоко залезает в личные жизни спортсменов и зачем-то копается в них», — сказала Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Губерниев в разговоре с Eurostavka заявил, что Резцова несколько раз приходила на эфир в нетрезвом состоянии.