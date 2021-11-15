Губерниев: «Были прецеденты, когда Резцова приходила на эфир выпивши»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о критике олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

«Дело в том, что Анфиса Резцова очень часто дает те или иные комментарии, находясь не совсем в адекватном состоянии. Поэтому я не стал бы близко к сердцу воспринимать слова Анфисы Анатольевны, — приводит слова Губерниева Eurostavka. — У меня были прецеденты, когда она приходила, например, на эфир выпивши. И, собственно говоря, об этой проблеме Анфисы Анатольевны все знают. Поэтому оставим за скобками ее слова».

Ранее Анфисы Резцовой осталась недовольна позицией старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова по определению состава команды на Кубок мира. Она сказала: «Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила». Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала».