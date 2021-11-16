Российским биатлонистам в новом сезоне IBU придется сдавать ПЦР-тесты
10:21
Международный союз биатлонистов (IBU) обсудил антикоронавирусный протокол на сезон-2021/22, информирует сайт организации.
ПЦР-тесты для участия в соревнованиях должны будут предъявлять все спортсмены, которые не привиты или недавно переболели. Также справки должны будут предоставить тренеры и персонал команд.
Если спортсмены привиты вакцинами, которые не одобрены в стране-хозяйке турнира, то они также должны будут сдать тест.
Сборная России привита российской вакциной «Спутник-V», которая не признается в некоторых странах Европы.
Кроме того, спортсмены должны будут соблюсти все правила при въезде в страну-хозяку соревнований. Это может быть прохождение карантина для невакцинированных.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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