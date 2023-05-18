Резцова считает, что Майгурову нужно покинуть пост президента СБР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала для «СЭ» информацию о том, что Виктор Майгуров может покинуть пост президента СБР из-за поддельного диплома о высшем образовании.

«По крайней мере, столько лет этого никто даже не касался. И, при всем уважении к Виктору, пусть будет так, что он президент. Нужно ли ему сейчас покинуть пост? Полагаю, да. Он сам это знает. Не знаю, правда это или нет, но пусть то, что он был президентом, остается на его совести», — сказала Резцова «СЭ».

54-летний Майгуров является президентом СБР с 2020 года.

В 2011 году Майгуров покинул пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который занимал с 2009-го, из-за подделки диплома о высшем образовании Сибирской государственной академии физической культуры.