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Виттоцци — о подготовке к новому сезону: «Мотивация очень высока, я оптимистична»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка мира и призер Олимпийских игр Лиза Виттоцци прокомментировала старт подготовки сборной Италии к сезону-2023/24.

«Прошлый сезон был удовлетворительным, но очень утомительным, потому что мне всегда приходилось поддерживать высокую концентрацию и в конце сезона я была разряжена. Я смогла вернуть все на свои места, оторваться от биатлона, и теперь я как новая. Год назад у меня было много сомнений и вопросов, теперь я исхожу из очень позитивного сезона, хотя знаю, что мне нужно улучшить некоторые аспекты, над которыми я хочу работать летом. Мотивация всегда очень высока, и я оптимистична», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

В сезоне-2022/23 Витоцци заняла третье место в личном зачете Кубка мира.

Биатлон
Сборная Италии по биатлону
Лиза Виттоцци
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