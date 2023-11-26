Резцова рассказала о попадании свинца от патрона в глаз в ходе эстафеты

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о проблемах в ходе смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я допустила ошибку на втором рубеже, раньше времени задумалась не о том, о чем надо. Это привело к промахам, а затем начало трясти. На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это никак не повлияло на стойку, там исключительно моя ошибка», — цитирует Резцову Metaratings.

Команда Резцовой ХМАО-Югра-1 заняла четвертое место в смешанной эстафете.