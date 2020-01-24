Старший тренер сборной России Виталий Норицын прокомментировал выступление биатлонисток в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая восьмое место. Также он сообщил состав сборной на завтрашние синглмикст и микст.

— Установка была ровненько пройти по дистанции с упором на огневой рубеж, — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ». — Не все справились. Можно поставить хорошую оценку Ларисе Куклиной и Ирине Старых. Остальные немного недоработали. Светлана Миронова — 7 промахов, это много, конечно.

Завтра Кристина Резцова побежит синглмикст, Лариса Куклина — третий этап, Старых — четвертый.

Таким образом, в синглмиксте Россию представят Резцова и Эдуард Латыпов, в миксте Александр Логинов, Матвей Елисеев, Куклина и Старых,