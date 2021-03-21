Привалов посоветовал российским биатлонистам брать пример с Большунова

Олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов посоветовал российским биатлонистам брать пример в плане подготовки с лыжника Александра Большунова.

«Главная вопрос: почему перестали по-настоящему тренироваться? В этом году у Александра Большунова спросили: «Что необходимо биатлону, чтобы исправить положение?» Он ответил: «Ничего особенного, нужно выполнять большие объемы в подготовительном периоде». Это то, что мы делали еще 55 лет назад, когда у нас были результаты. Мы же увлекаемся либо силовой подготовкой, либо новомодными техниками, идем по легкому пути», — приводит слова Привалова ТАСС.

21 марта прошел женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева — пятая.

Российские биатлонистки за весь сезон не выиграли ни одной личной медали на этапах КМ.