«Президент СБР выбран на четыре года, и ни о каких перевыборах речи не идет». Драчева поддерживают региональные федерации

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о реакции регионов и членов совета СБР на его письмо.

— Конечно, реакция уже есть. И она разная, — цитирует Драчева РИА «Новости». Пока обработали порядка 40-50 процентов писем, остальные коллеги еще готовят ответы. Наверное, на следующей неделе удастся получить ответные письма от всех.

— Из того, что уже есть, больше критикуют или соглашаются?

— То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идет поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, и ни о каких перевыборах речи не идет, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения. После Олимпийских игр 2022 года.

— То есть, если доверили два года назад, то дайте доработать до конца, и уже потом спрашивайте результат?

— Да. Региональные федерации понимают, что все сразу не делается. Сборные команды — это всего лишь 10-15 процентов той работы, которая есть у Союза биатлонистов России. Основная работа как раз связана с регионами, с молодежью, с детским спортом. И расширение возможности регионам участвовать во всех сферах, в том числе в строительстве новых объектов — больших и малых центров, в зависимости от того, насколько способны поддержать федеральные правительства. У нас же строительство ведется из разных источников. Например, Рязань — из частных. Екатеринбург, к примеру, готов софинансировать строительство нескольких стадионов. А Чита, Бурятия и Алтайский край могут рассчитывать только на дотации. Этому мы и уделяли много времени.